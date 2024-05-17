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إلهام شاهين: عادل إمام له الفضل في وجودي على الساحة الفنية

كتب:

محمد عزالدين
10:31 م | الجمعة 17 مايو 2024
الفنان عادل إمام

الفنان عادل إمام

هنأت الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، الزعيم عادل إمام، في ذكرى عيد ميلاده، قائلة إنه حالة خاصة جدًا، ومحبوب العالم العربي كله، وليس المصريين فقط، معقبة: «ليه الفضل في وجودي، وأول شوت صورته مع الزعيم ولذلك أنا محظوظة».

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، على قناة ON «كل بلد أسافر لها يسألوني عن عادل إمام، ورفع اسم السياحة المصرية والفن، وفيه ناس بتيجي مصر عشانه مخصوص».

وشددت على أنه لا يوجد نجم حقق كل هذه النجومية والجماهيرية، مثل الزعيم عادل إمام في المسرح والدراما والتلفزيون، مشددة على أنه تربع على عرش النجومية لـ60 عامًا.

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