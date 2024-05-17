شيخ الأزهر يطمئن على حالة طالبة تعرضت لحادث في كفر الشيخ

شيخ الأزهر يطمئن على حالة طالبة تعرضت لحادث قطار في كفر الشيخ

حرص الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على الاطمئنان هاتفيا على هاجر إبراهيم عبد السلام ناصف، الطالبة بالصف الثالث الثانوي الأزهري، بمعهد فتيات قلين- كفر الشيخ، بعد تعرضها لحادث قطار، ووجه بالتكفل بمصاريف العلاج والمستشفى، ومتطلبات العملية الجراحية، لحين تماثلها للشفاء.

وأناب «الطيب»، وفدا أزهريا للاطمئنان على صحة الطالبة هاجر، ضم كلا من: الشيخ عوض الله الأمير وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور هاني عودة عواد، مدير الجامع الأزهر، بزيارتها في مستشفى النخبة بمحافظة كفر الشيخ، للاطمئنان على مدى استقرار حالتها، والوقوف على آخر مستجداتها وتلبية احتياجاتها.