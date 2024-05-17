طارق الشناوي يتحدث عن انتمائه لعائلة دينية: جدي كان شيخ الأزهر الشريف

قال الناقد الفني طارق الشناوي عن جذوره العائلية، إنه ينتمي لعائلة صحفية وأدبية ودينية كبيرة، فأعمامه الكاتب الصحفي كامل الشناوي والشاعر الغنائي مأمون الشناوي من أهم الأسماء في مجالي الصحافة والأدب في مصر، ذلك خلال لقائه في برنامج معكم منى الشاذلي عبر قناة ON.

رحلة طارق الشناوي مع كتاب جده

وأضاف الشناوي خلال حواره في برنامج معكم منى الشاذلي، أن كثيرين لا يعلمون أنه سليل عائلة دينية بامتياز أيضاً، فجده الشيخ سيد الشناوي كان رئيساً للمحكمة الشرعية، وشقيق جده كان شيخ الأزهر الشريف الأسبق الشيخ محمد المأمون الشناوي في عام 1948.

وأشار الناقد الفني إلى الكتاب الذي شرع في تنفيذه عن عمه مأمون الشناوي، وكتب مقالاً عنه في عام 2021، موضحاً أنه في فترة العزل خلال إصابته بكورونا تمنّى لو أنه انتهى من كتابته مسبقاً.

إصابة طارق الشناوي بفيروس كورونا

وأوضح طارق الشناوي تفاصيل حالته الصحية أثناء إصابته بفيروس كورونا «أثناء إصابتي بفيروس كورونا تعبت جدا، لدرجة روحت المستشفى وكنت في العزل، وبدأ أصدقاء يتعبوا ويرحلوا وأقارب فكانت الحالة النفسية في الحضيض، وبعد 10 أيام في العزل تذكرت حاجات كتير لما بتحس إن نهايتك قربت بتفتكرها، بتفتكر لو عليك فلوس تدفعها، ولو عليك دين تاني مش فلوس برضو محتاج تدفعه، ألا وهي الكتابة، فقلت لازم أسدد الدين وأنفذ أفكار الكتب اللي كانت في بالي، منها كتاب عن عمي الراحل مأمون الشناوي».