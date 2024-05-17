مشيرة إسماعيل تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده.. وتشكر الشركة المتحدة على الاحتفاء به

هنأت الفنانة مشيرة إسماعيل، الفنان عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده، خلال مداخلة هاتفية على قناة «DMC»، قائلة: «كل سنة وأنت طيب يا عادل».

مشيرة إسماعيل تشكر الشركة المتحدة

وأضافت: «أنا بشكر للشركة المتحدة للإعلام، على الحفاوة التي قدموها للفنان عادل إمام، لأنه يستاهل كده وأكتر، واحنا بنشكرهم جدا»، مشيرة إلى أنه «من أول ما كنا شباب صغيرين واحنا صحاب، وبنحضر أعمال بعض، واشتغلت معاه 3 أعمال ميتكرروش.. إحنا بتوع الأتوبيس، ودموع في عيون وقحة، وسيد الشغال».

تابعت مشيرة إسماعيل: «المجموعة التي شاركت معنا في مسلسل (دموع في عيون وقحة)، كانوا حقيقيين كلهم، وهو عمل رائع»، موضحة: «كنت بتمرن في قصر عابدين، وهما كانوا بيعرضوا في مسرح الجمهورية، وقابل سعيد صالح وصلاح السعدني، وكنا شلة كبيرة وكنا نمشي مع بعض، وندخل نشرب عصير في شارع فؤاد».

مشيرة خطاب: عادل إمام عنده قلق رهيب على الشغل

وشددت على أن «عادل إمام إنسان طيب وبسيط جدا، لكن في الشغل معندوش ياما أرحميني، أنا كنت ببقي قاعدة في أوضتي بعمل ماكياج واسمع صوت رجله، فأقف على الباب، فيقولي إزاي بتعرفي إن أنا جيت، أقوله بسمع رجلك، وعنده قلق رهيب على الشغل».