مذكرة فلسفة ومنطق للصف الثالث الثانوي 2024.. أهم الأسئلة المتوقعة

أيام قليلة ويبدأ ماراثون الثانوية العامة، ويبحث الطلاب دائماً في هذا التوقيت، عن المراجعات والأسئلة المهمة، التي تساعدهم على المذاكرة، والتمكن من المادة بشكل أكبر، وتشكل مادة الفلسفة والمنطق أهمية كبيرة للشعبة الأدبية، وذلك لأن مجموع درجاتها 60 درجة من إجمالي المجموع.

مذكرة لأهم أسئلة الفلسفة والمنطق

قدمت مروة فؤاد درويش، معلم الفلسفة والمنطق لـ «الوطن»، مذكرة تحتوي على بعض الأسئلة المهمة والمتوقعة، لامتحان الفلسفة والمنطق للثانوية العامة 2024، كما أكدت ضرورة التركيز والاهتمام، بالفصل الأول في المنطق، لأنه أكبر فصول المنهج، ومتوقع أسئلة كثيرة منه في الامتحان، ونستعرض في هذه المذكرة بعض الأسئلة المتوقعة.