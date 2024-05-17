مقدم برنامج «مصر تستطيع»: مناهج الثانوية العامة تتطور مع الزمن 

قال الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج «مصر تستطيع»، المذاع عبر فضائية «DMC»، إن الأصل في الأشياء العمل والاجتهاد، والنتيجة من عند ربنا، مؤكدا: «واللي عند ربنا مش بيضيع أبدا».

وأوضح خلال تقديم برنامجه، أنه كان «في قسم علمي رياضة أثناء دراسته في مرحلة الثانوية العامة، واكتشف بعد ذلك أن المناهج تتطور مع الزمن».

وعرض «فايق»، خلال الحلقة الجديدة من البرنامج، مسابقة بين فريقين من طلاب الثانوية العامة، هما فريق «أسامة حمدي» وفريق «محمد عبد الوهاب».

وتتضمن المسابقة أسئلة في مادة «الأحياء»، ضمن التي وضعتها وزارة التربية والتعليم.