«تقدر في 10 أيام».. موعد مراجعات الثانوية العامة في مطروح

أعلن الدكتور عبد الجليل خيرت منسق مؤسسة «حياة كريمة» بمطروح، عن انطلاق مراجعات الثانوية العامة بالمحافظة في جميع المواد، من خلال مبادرة «تقدر في 10 أيام»، والتى تنطلق يوم ٢٩ مايو الجاري بعدد من مراكز المحافظة، لتقديم الدعم التعليمي والمعنوي للطلبة قبل امتحانات نهاية العام الدراسي، وذلك في إطار التعاون المثمر والبناء بين مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة ڤودافون مصر لتنمية المجتمع، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

مبادرة «تقدر في 10 أيام» اونلاين لطلاب الثانوية العامة

وأوضح منسق مؤسسة حياة كريمة بمطروح، في بيان، أن مؤسسة حياة كريمة أطلقت الإثنين الماضي مبادرة «تقدر في 10 أيام» أونلاين لطلاب الثانوية العامة تستهدف تقديم الدعم التعليمي والمعنوي لهم قبل الامتحانات، والتي بدأت بمادتي الفلسفة والمنطق على قناة «مؤسسة حياة كريمة» على اليوتيوب من هنا

خيرت: جهود دعم طلاب الثانوية العامة بالمراجعات النهائية

وشدد الدكتور عبد الجليل خيرت، على اهتمام مؤسسة «حياة كريمة» بالطلبة، كجزء أصيل ضمن جهود دعم الطلاب وتمكينهم من تحقيق أقصى استفادة من المراجعات النهائية، من خلال الإعلان والتنويه المبكر عن مواعيد المراجعات، التي تعد فرصة رائعة للطلاب لمراجعة المنهج الدراسي كاملا، لافتا إلى أن المراجعات النهائية تقدم من قِبل مجموعة من أفضل المدرسين المؤهلين الذين يمتلكون الخبرات اللازمة لتوجيه الطلاب وتأهيلهم لامتحانات نهاية العام.

وذكر أن مؤسسة حياة كريمة، أطلقت مبادرة «تقدر في 10 أيام»، العام الماضي، إيمانًا بأهمية دورها المجتمعي تجاه كافة الفئات المستهدفة وخاصة الشباب الذين هم الأساس في تكوين مؤسسة حياة كريمة واستكمالا لدور المؤسسة في محور بناء الإنسان وخاصة قطاع التعليم.