نصائح لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات.. مراجعة أفضل ومذاكرة دون توتر

مرحلة فارقة يعيشها طلاب الثانوية العامة في حياتهم، إذ تسيطر حالة من التوتر على كثير من الأسر في الوقت الحالي، ومع قرب امتحانات الصف الثالث الثانوي، يشعر كثير من الطلاب بالخوف من حصد درجات ضعيفة، ويفكروا في كيفية المراجعة السليمة دون توتر أو أي ضغط يجعلهم يواجهون صعوبة في التركيز.

نصائح لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات

قدمت داليا كمال استشاري أسري وتربوي لـ«الوطن»، نصائح لطلاب الثانوية العامه قبل الامتحانات لمراجعة أفضل ومذاكرة دون توتر، تسهل تجميع المعلومات وتقلل القلق، مؤكدة أنه يجب على الطلاب وأولياء الأمور العلم بأنه لم يفت الآوان في أي وقت، ولا يوجد وقت متأخر للمراجعة، لأن هذه الفكرة تسبب التوتر والهلع.

وضع جدول للمذاكرة

في البداية يجب على كل طالب في الثانوية العامة وضع جدول للمذاكرة يناسب طبيعية تركيره والمواد التي يحتاج أن يبدأ بها أو تحتاج منه مجهود، ويجب أن يكون عدد الساعات بالجدول واقعي، ومتناسب مع صعوبة النقطة أو المادة المحددة، حتى يكون قابل للتنفيذ وليست مضيعة للوقت، مع مراعاة القدرات الذهنية وتوزيع المواد على مدار اليوم أو جزء منه، ومن ضمنها فترات الراحة الكافية.

طريقة المراجعة الصحيحة

تحديد أولوية كل طالب من خلال المراجعة، وتقسم المنهج لأجزاء، يتم مراجعتها جيدًا على فترات وفقًا لجدوله، والتدقيق على النقاط المهمة أو التي لم يحفظها أو يفهمها جيدًا، وكتابة معلومات صغيرة تذكره بكل جزء في المنهج، للمراجعة النهائية، والتدريب على الأسئلة الشائعة والمهمة طوال المدة قبل بدأ المراجعات النهائية لكل مادة، وحل الامتحانات السابقة.

اختر مكان المذاكرة

يجب الجلوس في بيئة خالية من القلق والضوضاء، حتي لا يتشتت المخ بالمؤثرات الخارجية، وحتي لا يستهلك الطالب طاقته في أي شيء سوى المراجعة، ويجب أن يكون بعيدًا عن السرير النوم بالتأكيد، ويكون المكان مرتب ونظيف، ويضم كل ما تحتاجه، وبه كرسي مريح وإضاءة جيدة.