لطلاب الثانوية العامة.. رابط مراجعة «حياة كريمة» لمادة الأحياء

تستكمل مؤسسة حياة كريمة، دعم طلاب الثانوية العامة، من خلال مبادرة «تقدر في 10 أيام»، وهي مبادرة موجهة لطلاب الثانوية، لتقديم الدعم التعليمي والمعنوي لهم، قبل امتحانات نهاية العام الدراسي، من خلال المراجعات النهائية المقدمة للطلاب بمختلف المواد، انطلاقا من إيمان المؤسسة بأهمية دورها المجتمعي تجاه الفئات المستهدفة كافة، خاصة الشباب الذين هم الأساس في تكوين مؤسسة حياة كريمة، واستكمالا لدورها في محور بناء الإنسان، خاصة قطاع التعليم.

وأكدت «حياة كريمة»، أهمية هذه المراجعات في تعزيز فهم الطلاب للمواد الدراسية، وتقوية استعداداتهم للامتحانات، كما دعت جميع طلاب الثانوية العامة للاستفادة من هذه الفرصة القيمة، لمراجعة دروسهم بكفاءة.

رابط مراجعات حياة كريمة

ونشرت المؤسسة، عبر صفحتها الرسمية، روابط شرح مادة الأحياء، التي يمكن متابعتها على قناة مؤسسة «حياة كريمة» على موقع «يوتيوب»، وتطبيق «تعليمي» لفودافون، مع أ. حسن محرم، كبير معلمي مادة الأحياء والجيولوجيا بوزارة التربية والتعليم.

- ويمكن الوصول إلى مراجعة حياة كريمة لمادة الأحياء الجزء الأول، من خلال الرابط التالي عبر الضغط هنا.

- ويمكن الوصول إلى مراجعة حياة كريمة لمادة الأحياء الجزء الثاني، من خلال الرابط التالي عبر الضغط هنا.

- ويمكن الوصول إلى مراجعة حياة كريمة لمادة الأحياء الجزء الثالث، من خلال الرابط التالي عبر الضغط هنا.

- ويمكن الوصول إلى مراجعة حياة كريمة لمادة الأحياء الجزء الرابع، من خلال الرابط التالي عبر الضغط هنا.

وأوضحت حياة كريمة في بيان لها، أن المبادرة ستكون بالتعاون بين مؤسستي حياة كريمة وفودافون مصر لتنمية المجتمع، لافتة إلى أن مراجعة المناهج ستكون متاحة على الموقع الرسمي لحياة كريمة، بالإضافة إلى إتاحة «أبليكيشين» تعليمي.