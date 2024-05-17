محمد شادي لـ«الشاهد»: روسيا وأوكرانيا استفادتا اقتصاديا من الحرب

قال الدكتور محمد شادي، خبير الاقتصاد السياسي، إن العلاقة بين الأزمات والاقتصاد مثل علاقة الأم بجنينها.

وأضاف «شادي» خلال لقائه ببرنامج «الشاهد» المذاع على فضائية « إكسترا نيوز»، تقديم الدكتور محمد الباز: «الأزمات والاقتصاد مرتبطان ببعض ارتباطا أساسيا، في أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، كان اقتصاد البلدين هما الأكثر استفادة، لأنهم يصدرون المواد الأولية للأسواق بشكل غير منتظم، وبكميات قليلة ما أدى إلى ارتفاع الطلب عليها وبالتالي ارتفاع أسعارها لترتفع أرباحهم لأضعاف ما كانت عليه قبل الحرب».

وأكمل: «روسيا كانت تبيع مليون برميل بترول في اليوم، ولكنها أصبحت تبيع 400 ألف برميل بسعر أعلى، وبالتالي موارده تخلص بشكل أقل والعوائد عليها أعلى، ونحن الدول التي نستورد هذه المواد والبترول والأكل والمعادن من هذه الدول».