ما علاقة الزعيم عادل إمام بكرة القدم؟.. أعمال خالدة ولقطات نادرة

يحتفل الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ84، وهي السنوات التي صنع خلالها مسيرة استثنائية، حيث استطاع أن يجمع بين التلفزيون والسينما والمسرح في آنٍ واحد بأداءٍ مُبهر وتجربة فريدة، تربع خلالها على عرش السينما، ليترك أثرا فنيا وبصمة داخل جميع الفئات العمرية والطبقات الاجتماعية، بأدوار متعددة ناقش خلالها موضوعات كثيرة في جميع التخصصات والمجالات، ومنها الرياضة.

كرة القدم في الأعمال الفنية للزعيم عادل إمام

علاقة عادل إمام بكرة القدم لم تكن فقط تشجيعا وانتماء، وإنما كان لها نصيب من أعماله، حيث قام بأداء أدوار كان فيها لاعب كرة قدم ومديرا فنيا بلمحة كوميدية.

جسد خلال فيلم «رجل فقد عقله» شخصية «زيزو»، لاعب النادي الأهلي الذي عانى في حياته وضحى بنفسه حفاظا على أسرته، وتزوج من فتاة كان يحبها والده والذي جسده الفنان الكبير فريد شوقي، والذي منعه من الزواج منها حتى لا تُهدم أسرته فيتخلى عن خطيبته كاميليا.

قدم أيضًا نموذج لاعب كرة خلال فيلم «الحريف»، وهو واحد من الأفلام التي يعد علامة فارقة في تاريخ السينما المصرية، والمفاجأة أن هذا الفيلم كان من المفترض أن يقدمه النجم أحمد زكى، إلا أن خلافه مع المخرج تسبب في وجود الزعيم عادل إمام بدلا منه.

ولعب الزعيم خلال الفيلم، دور «فارس» العامل بمصنع أحذية ويعيش في غرفة صغيرة بأحد أسطح المنازل مع زوجته وابنه الصغير، وكانت كرة "الشراب" هي هوايته المفضلة، وكان يمارسها فى الشوارع والساحات الشعبية، وبعد مروره بالعديد من المشاكل اضطر للعمل بمعرض سيارات واستمر في كرة «الشراب» لكن بدون مراهنات.

أيضا في فيلم «مرجان أحمد مرجان»، انضم لفريق كرة القدم الخاص بالجامعة، وقدم الدور بشكل كوميدي رفقة النجوم أحمد مكي وأحمد السعدني، ولم تتوقف اللعبة في أعمال الزعيم عند هذا الحد كلاعب فقط، بل أدى مهمة المدير الفني خلال فيلم «أمير الظلام».

علاقة الفنان عادل إمام بنجوم كرة القدم

ارتبط الفنان بعلاقة قوية مع العديد من اللاعبين، أبرزهم لاعب الزمالك «البرنس» أشرف قاسم، وحرص عادل إمام على حضور مباراة اعتزاله، واشتهر بلقطة بين الزعيم والحكم جمال الغندور، حيث أعطى الحكم بطاقة صفراء لعادل إمام ليرد الزعيم بإشهار البطاقة الحمراء في جمال، ليضحك كل من كان حاضرا بالاستاد.

عادل إمام يعلق على مباراة بين كبار الفنانين المصريين

كان للنجم عادل إمام نصيب بخوض تجربة التعليق الرياضي، ليُظهر مهاراته خارج إطار الفن، وظهر خلال فيديو عبر قناة «ماسبيرو» فى إحدى الساحات الشعبية، وكانت بمشاركة كل من النجمة يسرا، وليلى علوى، ولبلبة، وعدد آخر من الفنانين والعاملين بالوسط الفني، ليفاجأ الفنان عادل إمام الحضور بالظهور خارج الساحة بتعليق لم يخل من حس الفكاهة والمداعبة الكوميدية.

مسيرة فنية وعطاء بلا حدود للزعيم عادل إمام

قدم الزعيم خلال مسيرته الفنية أكثر من 160 عملا فنيا ما بين المسرح والتلفزيون والسينما واستطاع أن يترك آثر وأعمال مميزة أحبها الجمهور المصري والعربي وأيضا العالمي، كبارا وصغارا لا يتماسكون ولا يتمالكون إيقاف ضحكاتهم العالية.