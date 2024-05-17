شيرين: عادل إمام فنان دقيق للغاية.. تربعه على عرش الفن ليس من فراغ

روت الفنانة شيرين ذكرياتها مع الفنان عادل إمام، تزامنا مع ذكرى ميلاده، قائلة: «حابة أقولك مفيش مكان بروحه أو بلد بمشي فيها، لسة كنت في الجزائر والناس كلها بتسأل عليك، وكأني بشوفك كل يوم، وكل العالم بيطمن عليك، وبطمنهم إن حضرتك بألف خير وسلام وصحة».

وأضافت شيرين، في مكالمة خلال تغطية قناة DMC لذكرى ميلاد الزعيم عادل إمام، أن كواليسها مع الفنان عادل إمام في «بخيت وعديلة» لا تُحكى في دقائق، وعادل إمام فنان دقيق للغاية، واستطاع أنه يظل على عرش الفن في كل هذه السنوات، لم يأت الأمر من فراغ ولكن نتاج تعب وجهد كبير.

ولفتت إلى أن زوجة عادل إمام هالة الشلقاني وقفت بجانبه خلال مسيرة حياته الطويلة، «الله يكون في عونها أنها اتحملت كل الجمهور في تربية الأولاد، وحياة الفنان الصعبة».

وأوضحت أن عادل إمام يتمتع بكاريزما خطيرة للغاية، وهو شخصية فنية عظيمة للغاية، وقدم أدوار كثيرة، مواصلة: «تعلمت منه الكثير، وما زال معطاء ومتأكدة إذا قدم عملا فنيا الآن سيكون مختلف عما قدمه من قبل».