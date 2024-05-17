لبلبة تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده: «الدنيا دمها تقيل من غير أفلامك»

هنأت الفنانة لبلبة الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده، وذلك خلال مداخلة هاتفية لها عبر قناة «DMC».

وقالت الفنانة لبلبة: «عايزة أهنيه بعيد ميلاده، وأقوله كل سنة وأنت طيب يا أحب إنسان لقلبي، أعطيت السعادة لملايين من جمهورك، سنيين طويلة فى المسرح وفي التليفزيون والإذاعة والسينما، وأعطيت السعادة للدنيا كلها، بحبك قوي، ووحشتني قوى، والدنيا دمها تقيل من غيرك».

وأضافت قائلًة: «النهاردة الدنيا كلها بتحتفل بعيد ميلاد الزعيم، وبالإضافة الى الأعمال الكثيرة التى اشتغلت فيها مع الزعيم عادل إمام، هناك أيضًا مسلسلين مهمين جدًا زودوا مشواري الفني مع عادل إمام، وهما «صاحب السعادة»، و«مأمون وشركاه»، وهذين المسلسلين أعتبرهم مثل 10 أفلام من اللىي اشتغلت فيهم مع عادل إمام».

وتابعت: «كانت كواليسنا جميلة جدًا، وكل كواليس الأستاذ عادل جميلة ولذيذة ومنظمة، بيقعد كتير مع السيناريو والمخرج قبل ما يبتدي يشتغل، لكن لما بيشتغل بتكون كل حاجة مُنضبطة، وبيدينا إحساس أننا كلنا أسرة واحدة، بناكل مع بعض، بنفكر مع بعض، وببقي نازلة من بيتي ومبسوطة أن عنيا هتشوفه وهنشتغل مع بعض، أنا عملت معاه أنجح أفلامه، والمسلسلين اللى عملتهم ناجحين جدًا».