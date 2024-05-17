محسن أحمد: عادل إمام فنان شديد الاحتراف.. وعملنا سويا في أفلام كثيرة

قال مدير التصوير محسن أحمد، إنه شارك الزعيم عادل إمام، في تصوير أعمال كثيرة، مشيرًا إلى أنه شخص شديد المثالية، ويسمع كلام المخرج في التصوير، موضحا «عندما أعمل معه كان يطلب مني بسبوسة بالمكسرات من أحد المحلات في المنطقة التي كان ينتمي إليها في صباه، وعندما أنسى كان يقول لي، «أنت زعلان مننا واللي إيه فين البسبوسة».

وأضاف «محسن» في لقاء مع الإعلامية إيمان أبو طالب في حلقة جديدة من برنامج بالخط العريض على قناة «الحياة»: «عادل إمام شديد الاحتراف، ففي أحد الأيام استدعاني وقال لي اتفرجت على صور ألبوم الفيلم وأنا مش بنزعج لما بتاخد وقت في الشغل والنتيجة تستحق الوقت ده».

وحول تصوير مشهد عادل إمام وسعيد صالح في فيلم زهايمر، قال: «هذا المشهد من تصوير زميل لي اسمه بدوي تركي، وفي هذا الوقت كنت مصابا بجلطة ولم أتمكن من تصوير هذا المشهد».

وتابع: تصوير الانفجارات صعب للغاية، وكنت أحسب كل شيء مثل حجم الأدخنة التي يمكن أن تحجب الرؤية، وغيرها من الحسابات، وكثيرا ما كنت أغير فتحات الكاميرا على الهواء لاختلاف الواقع عن الحسابات.

يذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة «الحياة» كل يوم جمعة في الثامنة مساء تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.