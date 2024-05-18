حمدي الميرغني لـ عادل إمام: فخر الفن المصري والعربي

هنأ الفنان حمدي الميرغني عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ84.

الميرغني يحتفل بعيد ميلاد عادل إمام

ونشر «الميرغني» صورته التي تجمعه بالزعيم عادل إمام معلقًا: «كل سنة وحضرتك الزعيم، كل سنة وحضرتك أسطورة وفخر الفن المصري والعربي، ربنا يبارك في صحتك ويخليك لينا يا أستاذ».

نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد الزعيم

احتفل عدد كبير من نجوم الفن بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام الـ84، وتحولت صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي إلى برقيات تهانٍ منهم، مثل لطيفة، وإلهام شاهين، ويسرا، وغيرهم.