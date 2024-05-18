حنان شوقي: عادل إمام راهن عليا في فيلم «الإرهابي» وكسب الرهان 

قالت الفنانة حنان شوقي إن الزعيم عادل إمام قيمة وقامة كبيرة جدًا، مشيرة إلى أنه راهن عليها وكسب الرهان، وذلك حينما اختارها لتجسيد شخصية «فاتن» في فيلم «الإرهابي».

عادل إمام يكسب الرهان

وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «DMC»، قائلة: «عادل إمام راهن عليَّ وكسب الرهان، عندما اختارني لشخصية فاتن في فيلم الإرهابي، كان يراهن على حنان شوقي، وأغلبية المخرجين كانوا يقولون إن حنان شوقي ليست مناسبة للشخصية، هذه شخصية فتاة في الجامعة الأمريكية، وحنان اشتهرت بالبنت الشعبية، فقال لهم لا، أنا أريد حنان، وكسب الرهان، وهذه ثالث جائزة أحصل عليها في حياتي بعد ليالي الحلمية».

ذكاء وعمق تفكير عادل إمام

وتابعت: «الفضل يرجع لذكاء وعمق تفكير عادل إمام، وفكرة كيف يختار الممثلين للأدوار، ودائمًا حاد النظر في اختياراته، ولا أنسى أول مكالمة من عادل إمام بعد الجزء الثاني من ليالي الحلمية الذي كان بداية ظهوري، فجأة رن هاتفي، وكنت جالسة في وسط أمي وأخواتي، فقلت من حضرتك، فقال أنا عادل إمام، في هذه اللحظة من الصدمة ألقيت السماعة، وقلت لأمي يا ماما، عادل إمام يتحدث إليَّ، وبعد ذلك رشحني في فيلم الإرهابي».