ناقد فني يشيد بالشيخ حسني في «الكيت كات»: من أفضل أفيشات الأفلام المصرية

أشاد الناقد الفني محمود عبدالشكور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بأفيش فيلم «الكيت كات» للراحل محمود عبد العزيز.

البوستر الدعائي لفيلم «الكيت كات»

ونشر «عبدالشكور» البوستر الدعائي للفيلم، الذي يقوم ببطولته محمود عبدالعزيز، معلقًا: «أفيش فيلم الكيت كات للمخرج داود عبدالسيد، من تصميم الفنان الكبير إيهاب شاكر، وهو واحد من أفضل أفيشات الأفلام المصرية، يبدو كأنها لوحة تصوير تعبيرية عن فكرة الفيلم: مقاومة العجز إلى أقصى مدى، يطير الشيخ حسني مغنيًا على عوده، ومعه ابنه يوسف فوق الموتوسيكل، ما زال خائفًا متشككًا، ولكنهما يطيران حرفيًا في اتجاه يتجاوز حدود الأفيش نفسه».

وأضاف: «الرجل العاجز فعليا هو الذي يطير ويحرر ابنه المبصر، بينما يقبع الحي، وربما المدينة كلها، في ثوبها الرمادي، أسفل الأفيش، العين تقارن بين كتلة ثابتة مثل ركام، وحركة ملونة في الأعلى، وبينهما سماء بلون البحر».

الشيخ حسني يضع الجميع في مأزق

واختتم: «الشيخ حسني يضع الجميع في مأزق، يراقب الحي، ويروض الحياة يومًا بيوم، لهذا الأفيش صوت حصان الخيال وهو يعدو، درجن درجن درجن».