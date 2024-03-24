مدحت العدل: أجلت التعاون مع محمود عبدالعزيز 3 سنوات قبل مسلسل محمود المصري

كشف المؤلف والسيناريست مدحت العدل، تفاصيل العمل في مسلسل محمود المصري، قائلا إنه كان يرفض العمل في أي مشروع درامي، لأنه حقق نجاحات كبيرة في السينما، إذ ألّف سيناريو عددا من الأفلام الناجحة كان من بينها صعيدي في الجامعة الأمريكية وهمام في أمستردام.

وأضاف «العدل»، في حواره ببرنامج «كلام في الفن»، المذاع عبر راديو «أون سبورت إف إم»، تقديم الكاتب الصحفي مصطفى عمار، أنّ الفنان الراحل محمود عبدالعزيز طلب منه تأليف مسلسل لكنه أجّل هذا الأمر 3 أعوام، إلى أن جمعهما المنتج جمال العدل وجعلهما يوقعان على عقد مسلسل.

وتابع: «قعدت أفكر أعمل إيه لمحمود عبدالعزيز، ووجدت أنني أعشق قصص الصعود، طب مين يليق عليه بهذا البنيان وأكبر قصة نجاح؟! لم يخطر ببالي إلا رجل الأعمال الراحل محمد الفايد، وعندما اقترحته على محمود عبدالعزيز وافق على الفور وتحدثنا مع الفايد، فوافق وألفت وجرى تصوير أول 6 حلقات من المسلسل وهي قصة حياة محمد الفايد عندما كان يعيش في محافظة الإسكندرية».

وواصل: «ولما طلبنا منه معلومات عن حياته في إنجلترا، طلب منا أن تترجم كل حلقة إلى اللغة الإنجليزية ليشاهدها مستشاروه القانونيون حتى يدلوا بآرائهم، فقلت لمحمود عبدالعزيز إحنا كده هنخلصه بعد 20 سنة، وبالفعل قررنا تغيير اسم المسلسل من الفرعون المصري إلى محمود المصري والحمد لله ربنا وفقنا».