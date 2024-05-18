مروة ناجي تجري بروفات حفلها في كندا (فيديو)

شاركت المطربة مروة ناجي جمهورها عبر حسابها على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بفيديو لها في أثناء إجراء بروفات حفلها الغنائي في أمريكا الشمالية، المقرر إحياؤه مساء اليوم السبت.

ونشرت مروة ناجي فيديو البروفات معلقة: «لما البروفات تكون مع قلوب طيبة وجميلة بتكون هي دي النتيجة من كواليس بروفات أضخم مهرجان في شمال أمريكا (شهر التراث المصري) بمصاحبة فرقة Let’s Sing (يالا نغني) بكندا».

مروة ناجي تروج لحفلها في كندا

روّجت مروة ناجي منذ أيام عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» لحفلها في كندا بنشر البرومو الدعائي للحفل معلقة: «أيام قليلة تفصلنا عن يوم السبت 18مايو، هستناكم في Mississauga على مسرح Celebration Square بكندا لأكبر مهرجان غنائي مصري في أمريكا الشمالية، وهنغني وهننبسط سوا وأوعدكم بليلة ولا أروع إن شاء الله».