غضب الطبيعة.. عواصف عنيفة تضرب أمريكا والظلام يسيطر على بعض الولايات (فيديو)

ضربت عواصف عنيفة بعض الولايات الأمريكية خلال الساعات الماضية، مما أدى إلى وفاة 4 أشخاص على الأقل، وانقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل، فيما تعمل فرق الطوارئ في ولايات الجنوب على إزالة الأنقاض، وفقًا لما ذكرته شبكة «NBC NEWS» الأمريكية.

أكثر الكوارث الطبيعية في تاريخ أمريكا

ووصلت سرعة الرياح في ولايات الجنوب الأمريكي إلى 100 ميل في الساعة، مشابهة بشكل كبير لإعصار «آيك» المدمر الذي ضرب أمريكا في وقت سابق عام 2008، والذي يُعتبر واحدًا من أكثر الكوارث الطبيعية تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة.

وحطمت الرياح العنيفة نوافذ المباني الشاهقة في وسط مدينة هيوستن الأمريكية، وأغرقت الفيضانات المنطقة بالكامل، حيث امتلأت شوارع المدينة بالزجاج وخطوط الكهرباء وأعمدة الإنارة والمخلفات الأخرى التي جرفتها الرياح.

وذكرت «NBC NEWS» أن الأمريكيين في ولايات الجنوب يعيشون في حالة من الخوف والقلق، وتعرضوا لساعات مخيفة مع أصوات الرياح والعواصف الشديدة.

تعليق الدراسة وعمل الموظفين من المنزل

وجرى تعليق الدراسة في بعض المناطق بولاية هيوستن، وحث المسؤولون جميع الموظفين، باستثناء بعض الوظائف الرئيسية، على العمل من المنزل، كما طلبت إدارة شرطة هيوستن من السكان تجنب السفر إلى وسط المدينة.

وفيما يتعلق بالأحوال الجوية السيئة، قال جريج آبوت، حاكم ولاية تكساس الجنوبية: «قلوبنا مع عائلات وأحباء أولئك الذين فقدوا حياتهم بشكل مأساوي بسبب الطقس القاسي في جنوب شرق تكساس، وسنظل على اتصال مع المسؤولين المحليين لبذل كل ما في وسعنا؛ لحماية سكان تكساس ومساعدة مجتمعاتنا على التعافي».

المخاوف تزداد

وليس هذا فحسب، بل تزداد المخاوف أيضًا من احتمال أن يكون هناك ارتفاعًا مفاجئًا في درجات الحرارة خلال نهاية الأسبوع، مما يؤدي إلى بعض المخاطر الصحية، نتيجة التغير السريع في درجات الحرارة.