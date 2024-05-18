ما الفرق بين الوصاية على المال والولاية؟.. «القومي للمرأة» يوضح

الوصاية والولاية على المال من المفاهيم الأساسية التي تحكم إدارة الأموال، خاصةً في حالات القصر والأشخاص غير الأهل للتصرف.

الفرق بين الوصاية والولاية

نشر مكتب شكاوى المرأة التابع للمجلس القومي للمرأة منشورًا عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لتوضيح الفرق بين الولاية والوصاية على المال.

ووفقًا لمنشور المجلس القومي للمرأة، الولاية على المال هي سلطة شرعية تُمنح للأب أو الجد، أو للوصي المُعين من قبلهما أو القاضي، للإشراف على أموال القاصر وحمايتها واستثمارها بما يخدم مصلحته.

إدارة أموال القاصر

ولفت المنشور إلى أن الوصاية تتمثل في الإشراف على المال في حال عدم وجود الأب أو الجد، إذ تُمنح هذه السلطة لشخص آخر يُعينه القضاء للقيام بدور الولي، لكن بصلاحيات محدودة وتحت إشراف القضاء.

الوصاية تُعتبر أكثر تقييدًا من الولاية، إذ تفرض قيودًا على الوصي لضمان عدم استغلال السلطة الممنوحة له.

الفرق الجوهري بين الوصاية والولاية يكمن في درجة الحرية في التصرف بالأموال، فالولي لديه الحق في إدارة أموال القاصر بشكل مباشر وأكثر استقلالية، بينما يطلب من الوصي الحصول على إذن مسبق من المحكمة لأي تصرف مالي كبير، هذا التمييز يضمن توازنًا بين حماية مصالح القاصر والحفاظ على حقوقه المالية.