«القومي للمرأة» توجه نصيحة للسيدات.. ماذا تفعلين لحماية بياناتك الشخصية؟

حذّر المجلس القومي للمرأة السيدات من مخاطر نشر بياناتهنّ الشخصية على الإنترنت دون علمهن أو موافقتهن، مؤكدًا أن ذلك الفعل يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.

عقوبة اختراق الحساب

وأوضح مكتب شكاوى المرأة التابع للمجلس القومي للمرأة في تدوينة عبر «فيس بوك» أنَّ عقوبة من ينشر بيانات خاصة بأحد المواطنين على الإنترنت دون علمه أو إذنه يمكن أن تصل إلى الحبس 3 سنوات أو غرامة 200 ألف جنيه أو كلتا العقوبتين معًا، وفقا للمادة 18 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 2018 المعروف إعلاميًا بجرائم الإنترنت

وتابع: «شدد الخبراء على ضرورة عدم التهاون في مثل هذه الحالات، حتى لو بدت بسيطة، لأنها قد تؤدي إلى جرائم أكبر مثل الابتزاز والتهديد»، مبينًا أنَّ الإبلاغ يعد خطوة حاسمة في حماية الحقوق والخصوصية، ويُظهر التزام المجتمع بمكافحة الجرائم الإلكترونية ودعم ضحاياها.

أهمية الإبلاغ الفوري

ونصح القومي للمرأة بالإبلاغ الفوري عن أي جرائم إلكترونية، وذلك من خلال التوجه إلى أقرب مباحث إنترنت وتقديم محضر بالواقعة، أو التواصل مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أو الاتصال بالخط الساخن لمكافحة جرائم الحاسب الآلي التابع لوزارة الداخلية، أو مكتب شكاوى المرأة.