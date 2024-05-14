المجلس القومي للمرأة: اختراق الهواتف والحسابات يعرضك للحبس والغرامة

في ظل تزايد الجرائم الإلكترونية، يجد العديد من المستخدمين أنفسهم في مواجهة مشكلات تقنية تثير القلق حتى وصلت إلى مكتب الشكاوى التابع للمجلس القومي للمرأة عبر خط الاستشارات من مستخدم يتلقى رسائل متكررة وروابط متنوعة، مما أدى إلى بطء أو تعطيل أو حتى اختراق حساباته الإلكترونية.

عقوبة التعدي على الحياة الخاصة

وأكد مكتب شكاوى المرأة التابع للمجلس القومي للمرأة عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن هذا النوع من السلوك يُعد اعتداءً على الخصوصية، وهو جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة قد تصل إلى مائة ألف جنيه، أو كلتا العقوبتين معًا، وذلك وفقا لما جاء في قانون تنظيم الاتصالات.

نصائح للتعامل مع الاختراق

ووجه مكتب شكاوى المرأة التابع للقومي للمرأة عددا من النصائح للمتضررين من تلك الجرائم وتتلخص في الآتي:

- الحفاظ على الأدلة المتمثلة في الرسائل والروابط المرسلة

- الإبلاغ عن هذه الجرائم.

وأوضح القومي للمرأة أن الإبلاغ عن جرائم الإنترنت، يمكن من خلال التوجه إلى أقرب مباحث إنترنت مصطحبين الهاتف المحمول الخاص بهم لتقديم شكوى رسمية.

كما يمكن التواصل مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات على الأرقام 0224065051 أو 0224065052، أو الاتصال بالخط الساخن لإدارة مكافحة جرائم الحاسب الآلي التابع لوزارة الداخلية على رقم 108، أو الاتصال بمكتب شكاوى المرأة على رقم 15115.