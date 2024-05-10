«صناع الحياة»: فخورون بالتواجد في صفوف مؤسسات وطنية تشكل التحالف الوطني

أعربت مؤسسة صناع الحياة عن فخرها لانضمامها، لمجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك في إطار إجراء الانتخابات الأولى لجمعيته العمومية.

وأكّدت عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في بيان، أن المهندس أحمد موسى الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الحياة، سيكون ممثلا عنها كعضو من أعضاء مجلس أمناء التحالف الوطني.

ولفتت المؤسسة إلى أن رئيس الجمهورية، كان قد أصدر قراره رقم 149 لسنة 2024 بإنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مباركة هذه الخطوات الجادة والقوية.

وأعلنت عن فخرها بالتواجد ضمن صفوف المؤسسات الوطنية، التي تشكل هذا الكيان القوي.