التحالف الوطني ينظم حملة للتبرع بالدم في مركز دمنهور بالبحيرة

نظمت مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية، عضو التحالف، حملة للتبرع بالدم بقرية سنهور التابعة لمركز دمنهور، بمحافظة البحيرة، يأتي ذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

وأوضحت عضو التحالف الوطني، في بيان، أن أهالي قرية سنهور التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، شاركوا بحملة التبرع بالدم من أجل توفيره لمن يحتاجه من أهالي القرى، برعاية المؤسسة.

وأشارت الدكتورة نيفين الكاتب، عضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى إن رجال وشباب وسيدات القرية ضربوا مثالاً مشرفا في العمل التطوعي، بتنظيم حملة للتبرع بالدم تحت رعايتنا لصالح مرضى القرية بالمستشفيات، نظراً لأن كل مريض من أهل القرية ربما يحتاج لقطرة دم تكون متوفرة، ونثمن دور أهالي القرية والشباب في المشاركة في الحملة والتبرع بالدم.

وتوجهت نيفين الكاتب، بالشكر لكل من ساهم في نجاح هذه الحملة من الطواقم الطبية، وكذلك الشباب المتطوع المشارك في التنظيم والتجهيز والأعداد.