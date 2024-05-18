حزب الريادة: مصر الداعم الأول للشعب الفلسطيني وقضيته منذ نكبة 1948

قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، إن الدولة المصرية منذ النكبة الفلسطينية الأولى عام 1948 كانت هي الداعم الأول للشعب الفلسطيني وقضيته، مشيرا إلى أننا نشهد لأول مرة حربا تُذاع على الهواء مباشرة وكأنها مسلسل أو فيلم.

المواطن المصري يعي جهود الدولة المصرية من أجل فلسطين

وأوضح «حسنين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي باسم طبانة وسارة سراج، ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الشعب المصري يتابع هذه الحرب على الهواء والجهود التي تبذلها الدولة المصرية منذ الـ7 أكتوبر لحل الأزمة، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع شرطا على الجانب الأمريكي لدخول المساعدات إلى قطاع غزة من أجل إخراج رعاياها، لافتا إلى أن الشعب المصري أيد رئيسه في كل القرارات الداعمة للشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية هي قضية أساسية لمصر، مؤكدًا أن المساعدات التي قدمتها الدولة المصرية على مستوى مؤسساتها المختلفة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة تتخطى الـ85% من مساعدات العالم، موضحًا أن أحداث ما بعد الـ7 من أكتوبر دخلت كل بيت مصري من خلال شاشة التلفزة وخاصة قنوات «المتحدة» التي تجعل المواطن متعايش مع جهود الدولة المصرية من أجل قضية الشعب الفلسطيني.