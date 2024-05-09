حزب الريادة: ندعم قرارات الدولة للحفاظ على تراب مصر والقضية الفلسطينية

قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، إنّه منذ بداية الأحداث في غزة رأينا دور الدولة المصرية وكل القوى السياسية والمدنية في مصر في توصيل المساعدات لأهالي غزة وتقديم الدعم لهم، مؤكدًا أنّ الحزب يدعم قرارات الدولة للحفاظ على تراب مصر، ومساندة القضية الفلسطينية حتى لا تُصفى.

وأضاف حسنين، خلال مداخلة ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني ويارا مجدي، أنّه عندما طلب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من القيادة السياسية المصرية خروج حاملي الجنسيات من معبر رفح فكانت الكلمة الشهيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي «عندما يُستخدم المعبر من الطرفين والناحيتين»، دخول المساعدات ثم خروج حاملي الجنسية.

وأشار إلى أنّ تحالف الأحزاب المصرية أعلن منذ البداية دعمه في كل ما تتخذه القيادة السياسية من قرارات من أجل الحفاظ على التراب الوطني المصري، والحفاظ على القضية الفلسطينية من الزوال، لافتا إلى أن ما تريده الحكومة الإسرائيلية هو إنهاء القضية الفلسطينية.