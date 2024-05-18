أول تعليق من «الصحة» على متحور كورونا الجديد «FLiRT»

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الفترة الأخيرة شهدت مجموعة من التغيرات في فيروس كورونا، وكذلك ظهور متحور كورونا الجديد الذي عُرف إعلاميا بـ«FLiRT»، مؤكدا أنه لم يصل مصر.

وأكد «عبدالغفار» في تصريحات لـ«الوطن»، أن المتحور «FLiRT KP.2» تسبب في حوالي 25% من الحالات المتسلسلة الجديدة في الولايات المتحدة خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر أبريل، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

متحور كورونا الجديد FLiRT

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، المتحورات التي تحدث لفيروس كورونا من فترة إلى أخرى أمر طبيعي، ومنذ ظهور فيروس كورونا تظهر متحورات له وهو أمر طبيعي، لكنها ضعيفة للغاية حتى الآن، موضحا أن قوة المتحورات تظهر في نسبة دخول المرضى للمستشفيات ومعدلات التردد عليها، وكذلك الحاجة إلى الرعايات الحرجة، وحتى الآن لم يظهر ذلك وفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية.

طرق الوقاية من متحور كورونا الجديد

وتابع أن وزارة الصحة تعمل بشكل دائم على مراقبة البيانات المتعلقة بالمتغيرات الجديدة على المستوى الدولي، بالإضافة إلى تقييم مدى خطورتها والفعالية المستمرة للقاحات، مؤكدا أنه حتى الآن لا يوجد تغيير في الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الصحة العالمية في هذا الشأن.

وأكد أنه في حال الشعور بأي عدوى في الجهاز التنفسي، مثل ارتفاع درجة الحرارة والسعال والرشح، لا بد من الالتزام بالراحة التامة واستشارة الطبيب أو الذهاب إلى المستشفى، مطمئنا المواطنين بشأن الوضع الوبائي للفيروسات التنفسية المختلفة في مصر.

أعراض متحور كورونا الجديد وفقا لمنظمة الصحة العالمية

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أعراض متحور كورونا الجديد على النحو التالي:

- ارتفاع درجات الحرارة

- السعال

- التهاب الحلق واحتقان أو سيلان الأنف

- الصداع

- آلام العضلات وصعوبة في التنفس

- فقدان جديد لحاسة التذوق أو الشم

- إسهال خفيف.