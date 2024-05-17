متحور كورونا الجديد الأشد خطورة.. مخاوف دولية وتحذير من «الصحة العالمية»

حالة من القلق في الأوساط العلمية من احتمالية حدوث موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا «كوفيد 19» حول العالم، خصوصا متحور «FLiRT» الجديد، نظرا لقدرته العالية على الانتشار ومقاومته للقاحات في ظل ارتفاع شديد بدرجات الحرارة هذا العام، وفقا لـ"العربية نت".

وأشارت «الصحة العالمية» في بيان عنها إلى أن متحور كورونا الجديد «FLiRT» هو الأكثر انتشارًا وخطورة من بين متحورات كورونا الأخرى، وما يزيد من خطورته هو توقعات علماء المناخ بأن العام الجاري 2024، سيكون شديد الحرارة إذ أطلق عليه بعض العلماء «العام الأشد حرارة» في وقت يتنشر فيه المتحور سريع الانتشار في الطقس الحار.

ما هو متحور «FLiRT»؟

يعد متحور "FLiRT" أحد سلالات فيروس كورونا، ووفقا للعلماء من المتوقع أن يكون الأكثر انتشارًا بين متحورات كورونا الأخرى، إذ يستهدف فئات معينة أبرزهم كبار السن والأطفال.

سرعة انتشار فيروس «FLiRT»

وينتشر المتحور بسرعة فائقة، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية «cdc» إذ ارتفعت الإصابات به أنه خلال الفترة من 14 أبريل إلى 27 أبريل بنحو 25% من حالات الإصابة في الولايات المتحدة، فيما أعلنت صحيفة «The Munich Eye» بألمانيا بأن انتشار FLiRT وصل لنسبة 19% في وقت قصير.

أعراض فيروس «FLiRT»

يتسبب متحور كورونا الجديد «FLiRT» في عدة أعراض يشبه بعضها سلالات كورونا السابقة، لكنها أكثر حدة، وبينها:

- ارتفاع درجات الحرارة والحمي.

- شعور المصاب بصعوبة في التنفس.

- السعال الجاف يكون أحيانا مصحوب بمخاط.

- صداع شديد وألم في الرأس.

- الشعور بالتعب الشديد.

- الشعور بآلام في العضلات والمفاصل.

- فقدان حاستي الشم والتذوق.

- آلام شديدة بالحلق.

- غثيان وقيء.

- إسهال