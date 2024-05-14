بعد ظهورهما معا.. هل عاد تامر حسني لبسمة بوسيل؟

ظهر الثنائي تامر حسني، وبسمة يوسيل، مع بعضهما في أكثر من مناسبة، خلال الأيام القليلة الماضية، وآخرها خلال تسجيل الأخيرة أغنية جديدة لها، وبدأ الجميع يتساءل عن عودتهما مرة أخرى.

عودة تامر حسني وبسمة بوسيل

وتواصل «الوطن» مع مصدر مقرب من الثنائي، وأكد أنهما بالفعل اتفقا على كل شيء للعودة مرة أخرى، ومن المقرر أن يحدث ذلك رسميا خلال الأيام القليلة المقبلة، وعقب هذه الخطوة سيقوما بالإعلان عبر حساباتهما الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف المصدر، أن الثنائي اتفق على العودة مجددا، وذلك حرصا منهما على مصلحة أولادهما، وكذلك بسبب علاقة الحب التي تربطهما.

بسمة بوسيل تعلن عودتها لتامر حسني قريبا

وكانت بسمة بوسيل، أعلنت بشهر رمضان الماضي، خلال حلولها ضيفة على برنامج ع المسرح، الذي تقدمه الإعلامية مني عبد الوهاب على شاشة قناة الحياة، أنها ستعود للفنان تامر حسني قريبا.