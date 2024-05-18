بائع ملابس إحرام يكشف أنواعا جديدة تحمي الحجاج من الحر.. السعر حسب الخامة

داخل محل بمنطقة العتبة الشهيرة بأسواقها القديمة؛ تجده واقفًا بجوار بضاعته المميزة، التي يزداد الإقبال عليها في هذا التوقيت من كل عام، لشراء ملابس الإحرام التي تخصص كريم محمد في بيعها، منذ ما يقرب من 15 عامًا.

شاب بشوش يستقبل الزبائن بابتسامة وبكلمات ترحيبية ويسهب في شرح كل قطعة وخامتها وطريقة لبسها، معددا المزايا التي تمنح الحجاج راحه أكثر في السعي والطواف، بحسب حديثه لـ«الوطن».

15 عامًا في بيع ملابس الإحرام

يروي «كريم» أنه اختار التسويق وبيع ملابس الإحرام لمدة 15 عامًا، في محل كبير في العتبة يحوي أنواعا مختلفة من الملابس «الأطفال، قماش تنجيد وأصواف وغيرها»، وبحكم الفترة الكبيرة التي قضاها في مهنته، يعرف التفاصيل الدقيقة عن ملابس الإحرام ويوضح أنها اختلفت كثيرًا عن الماضي: «زمان كان نوع واحد من الإحرام، حاليًا في كذا نوع لراحة الحجاج، المواصفات حاليًا تختلف بين إحرام بكباسين وإحرام بدون كباسين وإحرام باسكوتش، لكن الخامة في كل الحالات قماشة قطنية».

يميز البائع الشاب زوار بيت الله ويساعد من يسافر لأول مرة في شرح طريقة إرتداء الإحرام موضحًا: «اللي بيكون رايح أول مرة إحنا بنلبسه ونعلمه ازاى يلبسه، أو بيخش على يوتيوب يشوف بيتلبس إزاى، وفي ناس بتكون راحت قبل كده وبتيجي تشتري إحرام جديدة علشان القديم في مشكلة».

أفضل الأنواع في الصيف

ومع مرور السعودية حاليًا بطقس حار، ينصح "كريم" بأنواع الإحرام المناسبة قائلًا: «فى خفيف وفى تقيل كله قطن وأفضل نوع للفترة دي هي الخامات الخفيفة علشان الحر، والسعر للخفيف بـ845 جنيه أما الثقيل بـ975 واللي دون كباسين بـ525 جنيه»، ويعتبر موسم الحج هو مصدر الرزق الأول لـ«كريم» قائلًا: «بيكون في إقبال كبير قبل الحج بشهر، وفي شهر شعبان قبل العمرة».

تفاصيل ملابس الإحرام

يقول «كريم» إن ملابس الإحرام مكونة من قطعتين تسمى ملابس الإحرام، النصف السفلي، إزار ملفوف حول الخصر يستر ما بين السرة والقدمين، والنصف العلوي رداء، ويغطي الكتف الأيسر في جميع الأوقات، ويجب كشف الكتف الأيمن أثناء أداء الطواف، وهناك قطعة إضافيه إختياريه للرجل وهي «ساتر العورة».

وعن مواصفات القطعة الاختيارية في ملابس الإحرام وهي ساتر العورة يقول: «الساتر ده ممكن هو يخده وممكن لا، مبتكونش مخيطة بتكون بكباسين خامة الجيل».

وعن الطريقة الصحيحة لإرتداء ملابس الإحرام، تكون كالتالي:

ابدأ بالإزار، لفه حول الخصر حيث تمسك بطرفي القماشة ثم تقوم بلفها مرة أخرى.

اثن الإزار بعد لفه حول الخصر مرتين أو ثلاث، ويمكن ارتداء حقيبة الخصر حوله.

يمكن ارتداء إزار بكباسين يكون أكثر تماسكًا.

بعد التأكد من ارتداء الإزار بشكل صحيح، يأتي دور الرداء الذي يغطي جانب واحد من الذراعين.

ملابس إحرام النساء

أما الإحرام النسائي فهو ملابس قطنية ايضًا تتكون 3 قطع هي العباءة والسروال والقميص بـ«سوستا»، سعرها تقريبًا يصل إلى 1200 جنيه، وبشكل عام من حيث المواصفات يجب أن يكون ثوب الإحرام للنساء رداء فضفاض يغطي الجسم كله، يمكن أن يكون للحجاب طبقات أو وصلات وأزرار، ولكن يجب أن يخلو من الزينة أو الألوان، يمكن أن يكون أبيض أو أسود، مع كشف الوجه واليدين، وارتداء أحذية تغطي كامل القدم.