«الإفتاء» تحدد 3 قطع ملابس يجب ارتداؤها في الإحرام.. احرص عليها

مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وبدء العد التنازلي لموسم الحج، تواصل دار الإفتاء المصرية، التعريف بكل ما يتعلق بالحج والحجاج، تيسيرا عليها قبل أداء المناسك.

وأوضحت دار الإفتاء، تفاصيل الملابس الصحيحة للرجال في الإحرام، وذلك في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ملابس الإحرام الصحيحة للحجاج

وأوضحت دار الإفتاء، أن ملابس الرجال في الإحرام تكون عبارة عن التالي:

إزارٌ: وهو ثوب من قماش يلفُّه الحاج على وسطِه يغطي به المنطقة ما بين السُرَّة إلى ما تحت الركبتين.

رداءٌ: وهو ثوب يغطي ما فوق السرة إلى الكتفين.

ارتداء نعل للقدمين يظهر منه الكعب وهو العظم البارز أعلى وجه القدم.

آداب الحج

وحددت دار الإفتاء عدد من الآداب التي يجب على الحاج الالتزام بها خلال أداء مناسك الحج، والتي جاءت على النحو التالي:

- إخلاص النية إلى الله تعالى.

- عدم الانشغال بغير ذكر الله.

- عدم التحدث إلا بالخير.

- الحذر من الرياء والسمعة.

- شكر الله على توفيقه للحاج لزيارة بيته.

- الحرص على عدم إيذاء الآخرين بالتزاحم.

- الرفق عند رمي الجمرات.

- تخير أصغر الحصى.