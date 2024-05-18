طقس الإسكندرية في أسبوع.. درجات الحرارة تتخطى الثلاثين و3 نصائح للمواطن

يشهد طقس الإسكندرية الأسبوع الجاري استمرار الموجة الحارة التي بدأت منذ أيام، حيث يشهد كل يوم ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة التي تكسر حاجز الثلاثين درجة.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل طقس الإسكندرية خلال الأسبوع الحالي بحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، بشأن طقس محافظة الإسكندرية.

ارتفاع درجات الحرارة في الإسكندرية

ويشهد طقس الإسكندرية خلال الأسبوع الجاري ارتفاع درجات الحرارة من يوم السبت إلى الأربعاء المقبل ما يعني أنها أجواء ساخنة حيث تكون درجات الحرارة كالتالي:

- السبت: الكبرى 33 درجة مئوية، والصغرى 23 درجة مئوية

- الأحد: الكبرى 32 درجة مئوية، والصغرى 22 درجة مئوية.

- الاثنين: الكبرى 32 درجة مئوية، والصغرى 22 درجة مئوية.

- الثلاثاء: الكبرى 32 درجة مئوية، والصغرى 22 درجة مئوية.

- الاربعاء: الكبرى 34 درجة مئوية، والصغرى 22 درجة مئوية، وهو ذروة الموجة الحارة والتي تنكسر بعدها درجات الحرارة وتبدأ في الهبوط التدريجي.

نصائح الموجة الحارة في الإسكندرية

ووجهة غرفة عمليات محافظة الإسكندرية تحذيرات للمواطنين بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة، أبرزها التالي:

- شرب الكثير من السوائل.

- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.

- متابعة تحديث النشرة الجوية خلال هذه الموجة الحارة.