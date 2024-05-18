11 معلومة عن المتحف الجيولوجي بعد فتحه مجانا للزوار اليوم.. أنشئ عام 1901

تشهد محافظة القاهرة، اليوم، فتح عدد من المتاحف أمام المواطنين مجانا، تزامنا مع اليوم العالمي للمتاحف، ومنها المتحف الجيولوجي، وأبرزت محافظة القاهرة في تقرير لها عددا من المعلومات عن المتحف الجيولوجي، وهي كالتالي:

معلومات عن المتحف الجيولوجي

- أنشئ عام 1901

- يعد المتحف الأول من نوعه في الشرق الأوسط والعالم العربي وإفريقيا

- تشارلز وليم أول أمين للمتحف، ثم تبعه هنري أوربورن عام 1906

- أول أمين للمتحف من مصر الدكتور حسن صادق

موقع المتحف الجيولوجي

- استقر موقع المتحف بمنطقة أثر النبي على كورنيش النيل عام 1982

- يضم المتحف حفريات فقارية وهيكل عظمي لحوت تم اكتشافه عام 1901

- يضم المتحف أحجار كريمة ومجموعة من الكهرمان والأصداف المشغولة والخاصة بالأسرة الملكية ومجموعات من الياقوت

المتحف الجيولوجي يضم عظاما متحجرة

- يضم أول عظام متحجرة من بحيرة قارون بالفيوم

- يحوي المتحف قطعة صخر من القمر تم إقطاعها في رحلة الفضاء الأميريكية أبوللو

- بقايا حيوانات ونباتات كانت تعيش فى العصور الجيولوجية

- يشمل المتحف «نيزك» مصدره كوكب المريخ سقط على قرية نخلة في محافظة البحيرة عام 1908