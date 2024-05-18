10 معلومات عن المتحف المصري بالتحرير.. مفتوح مجانا للمواطنين اليوم

تحتفل محافظة القاهرة باليوم العالمي للمتاحف، والذي يحل اليوم السبت، وقررت فتح متاحفها أمام الزوار مجانًا على مدار اليوم، وبينها المتحف المصري بالتحرير.

ونستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن المتحف المصري بالتحرير، وفق تقرير لمحافظة القاهرة، إذ يعد معلمًا تاريخيًا يضم أروع قطع الآثار المصرية، وهي كالتالي:

- أقدم متحف أثري في الشرق الأوسط

- يضم أكبر مجموعة من الآثار المصرية القديمة في العالم

- يعرض مجموعة كبيرة تمتد من فترة ما قبل الأسرات إلى العصرين اليوناني والروماني.

- فكرة إقامة المتحف تعود إلى عالم المصريات أوجيست ماربيت عام 1858.

مكان المتحف المصرى

- اختيرت منطقة بولاق لإنشاء المتحف ثم نقله إلى قصر إسماعيل باشا بالجيزة 1891، وبعدها تم نقله إلى مقره الحالي بالتحرير.

- افتتح الخديوي عباس حلمي الثاني المتحف المصرى بالقاهرة في 15 نوفمبر 1902.

- توجد مجموعة جنائزية لا مثيل لها هي ليويا وتويا وبسوسينيس الأول وكنوز تانيس.

لوحة نارمر

- يضم لوحة نارمر حيث تخلد توحيد مصرالعليا والسفلى تحت ملك واحد.

- يحوي المتحف مجموعة كبيرة من البرديات والتوابيت والحلي.

- يضم تماثيل رائعة للملوك العظماء بناة الأهرام فى هضبة الجيزة من خوفو، خفرع، منكاورع.