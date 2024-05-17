محافظة القاهرة: السنترالات لديها أكثر من 5 ملايين خطا أتوماتيكيا

كشف تقرير لمحافظة القاهرة عدد السنترالات بالمحافظة بلغ 62 سنترالا أوتوماتيكا ولا يوجد بالمحافظة سنترالات لاسلكية، وسعة خطوط السنترالات بالمحافظة بلغت 5 ملايين و116 ألفا و328 خطا، منهم 5 ملايين و36 ألفا و638 خطا أتوماتيكا، و79 ألفا و690 خطا لاسلكيا.

سنترالات المنطقة الشرقية

وأشار التقرير إلى أن المنطقة الشرقية بالقاهرة بها أكبر عدد من السنترالات وبلغت 25 سنترالا، يليها المنطقة الجنوبية 15 سنترالا، يليها المدن الجديدة 9 سنترالات، وأقل عدد يوجد بالمنطقة الغربية وبلغت 6 سنترالات، يليها المنطقة الشمالية بعدد 7 سنترالات.

خريطة سنترالات الأحياء

وأوضح التقرير أن عدد السنترالات بأحياء مصرالجديدة بها 2 سنترال، النزهة 2، شرق وغرب مدينة نصر 8، المطرية 2، عين شمس 3، السلام 1,2 تضم 4 سنترال، المرج بها 4 سنترال، غربالقاهرة 1، عابدين 1، الازبكية 1 ، بولاق 1 ، وسط القاهرة 1 ، الموسكى 1 ، باب الشعرية 1 ، منشأة ناصر 1، القاهرة الجديدة 6 ، الشروق 2 ، بدر 1، الزيتون 3، المعادي 3، المقطم 2، مصرالقديمة 2، وواحد في كل شبرا، الساحل، روض الفرج، حدائق القبة، الشرابية، الزاوية الحمراء، 15 مايو، التبين، المعصرة، حلوان، طرة، دارالسلام، السيدة زينب.