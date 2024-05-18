ينهمك طلاب الثانوية العامة 2024 هذه الفترة في مذاكرة ومراجعة موادهم الدراسية ومعرفة أهم الأسئلة والأجزاء في كل مادة، استعدادًا لخوض الامتحانات في شهر يونيو المقبل، حتى يتمكنوا من الإجابة بشكل صحيح وحصد الدرجات النهائية، ومن ضمن هذه المواد الجغرافيا؛ لذا نستعرض بنك الأسئلة المتوقعة لمادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة 2024.

امتحانات الثانوية العامة 2024

وتزامنًا مع قرب انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، قدم محمد الطوبجي معلم مادة الجغرافيا، خلال حديثه لـ«الوطن»، بنك الأسئلة المتوقعة لمادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة 2024 حتى يتمكن الطلاب من الإطلاع عليها وحفظها بشكل دقيق، ما يساعدهم في النهاية على خوض الامتحان مستعدين وبأعصاب هادئة لتحقيق أفضل الدرجات؛ كون هذه المرحلة تمثل حلقة مهمة في حياتهم المستقبلية، من خلال تحديد الكليات التي يمكن أنّ يلتحقوا بها.

بنك الأسئلة المتوقعة لمادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة

وجاء بنك الأسئلة المتوقعة لمادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة 2024 التي قدمها «الطوبجي» لطلاب الثانوية العامة، كالتالي:

5 نصائح للتخلص من القلق والتوتر داخل لجنة الامتحان

وبعد توضيح بنك الأسئلة المتوقعة لمادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة 2024، يمكن الإشارة إلى بعض النصائح التي يجب أنّ يتبعها الطلاب داخل لجنة الامتحان للتخلص من القلق والتوتر والحفاظ على هدوئهم وتركيزهم، حتى يتمكنوا من الإجابة على الأسئلة بشكل صحيح، حسب موقع «tips-and-tricks»، ومنها:

1- التنفس عميق:

عند شعورك بالقلق خذ نفسًا عميقًا من خلال أنفك، املأ بطنك بالهواء، ثم أخرجه ببطء من فمك، وكرر هذه العملية حتى تشعر بالهدوء والاسترخاء.

2- التفكير بشكل إيجابي:

ثق بنفسك وقدراتك، وتجنب الأفكار السلبية التي قد تثير قلقك.

3- التنظيم الذكي:

خصص وقتًا لكل سؤال وقسم الامتحان إلى أقسام أصغر، على أن تبدأ بالسهل، ثم تنتقل إلى الصعب، مع الحرص على قراءة كل سؤال بعناية قبل الإجابة.

4- التركيز التام:

لا تهتم بالماضي أو المستقبل، بل ركز فقط على السؤال الذي أمامك، ولا تقارن نفسك بالآخرين من حولك.

5- احصل على استراحة قصيرة:

إذا شعرت بالتوتر، خذ استراحة قصيرة، وقم ببعض تمارين الإطالة الخفيفة أو تنفس هواءً نقيًا.