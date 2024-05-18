جامعة كفر الشيخ تحصد المركز الثالث محليا في تصنيف التايمز للجامعات

حصلت جامعة كفر الشيخ على الترتيب الثالث محليا في تصنيف التايمز العالمي الخاص بالجامعات الناشئة دوليا، بين 18 جامعة مصرية أدرجت بهذا التصنيف لعام 2024، والمرتبة «301- 350» عالميا.

جامعة كفر الشيخ تحصل على الترتيب الثالث

وأوضح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن هذا التصنيف يشمل الجامعات التي لم يتعد عمرها 50 عاماً، وتظهر تقدماً ملحوظاً في مجالات البحث والتعليم في فترة زمنية قصيرة نسبياً، وهذا يعكس جهود الجامعة المستمرة للتطوير والتحسين في مجلات التعليم والبحث العلمي، مؤكداً حرص الجامعة الدائم على اتخاذ خطوات جادة وسريعة للوصول إلى مستوى الجامعات المرموقة عالمياً.

وذكر رئيس الجامعة، أنّ هذا التصنيف يُعد اعترافاً دولياً قوياً بتطور جامعة كفر الشيخ في التعليم والبحث العلمي، لافتاً أنّ التصنيفات الدولية تُسهم بشكل كبير في تحسين السمعة الدولية للجامعة بصفة خاصة ولمصر بصفة عامة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

توفير الإمكانيات اللازمة للارتقاء بالمنظومة التعليمية

ومن جانبه، قال الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إنّ تصنيف التايمز للتعليم العالي أظهر تأهل 18 جامعة مصرية ناشئة للظهور في هذا التصنيف هذا العام، ويستند تصنيف THE Times Higher Education للجامعات الناشئة إلى عدة مؤشرات هامة، بما في ذلك البحث العلمي، والتدريس، ومعدل الاستشهاد البحثي، والتعاون الدولي، مشيراً إلى حرص جامعة كفر الشيخ على توفير كافة الإمكانيات اللازمة للارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المتواصل للباحثين والمبتكرين.