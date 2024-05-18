محافظة القاهرة تنظم رحلة لذوي الهمم وحفظة القرآن الكريم إلى المتاحف

نظمت محافظة القاهرة رحلة لـ120 من ذوي الاحتياجات الخاصة وحفظة القرآن الكريم والطلبة المتفوقين لزيارة متحف البريد بالعتبة والمتحف المصري بالتحرير ومجمع الأديان بمصر القديمة، تحت رعاية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ورئيس الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالقاهرة.

اليوم العالمي للمتاحف

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن هذه الرحلة تأتي في إطار مشاركة المحافظة في الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف ضمن أنشطة الهيئة لرفع الوعي الأثري والثقافي والسياحي لدى النشء.

متاحف مفتوحة مجانا اليوم

جدير بالذكر أن محافظة القاهرة تشهد الاحتفاء باليوم العالمي للمتاحف، وبتلك المناسبة يتم افتتاح المتاحف على مدار اليوم أمام الزوار مجانا، ومنها المتحف المصري بالتحرير ومتحف الفن الإسلامي ومتحف المركبات الملكية ومتحف جاير أندرسون ومتحف المجوهرات الملكي ومتحف ركن فاروق ومتحف الشرطة القومي والمتحف اليوناني الروماني ومتحف مطار القاهرة صالة 2 و3.