كيف يحصل المريض أو العاجز على مساعدات نقدية من وزارة التضامن؟

في كثير من الأحيان يحتاج العديد من الفئات المختلفة إلى مساعدات نقدية تمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية من متطلبات الحياة، ومن أكثر تلك الفئات المريض أو العاجز، الذين يحتاجون إلى أموال تساعدهم في الحصول على شراء الأدوية أو الأجهزة الطبية التي يحتاجون إليها، وتحرص وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم المساعدات للفئات الأكثر احتياجا في كافة الأنحاء، حرصا منها على مساعدتهم لعيش حياة كريمة.

ويهتم بنك ناصر الاجتماعي بتلك الفئات كثيرا، ما يجعله يقدم لهم مساعدات نقدية باستمرار، ونوضح من خلال هذا التقرير كيفية حصول المريض أو العاجز على مساعدات نقدية من بنك ناصر الاجتماعي، كالتالي:

الشروط المطلوبة

- يجب أن يكون الشخص الراغب في الحصول على مساعدات نقدية في شديد للمساعدات النقدية.

- أن يكون غير قادر على تلبية احتياجاته الأساسية، ويعجز الدخل الخاص به عن مواجهة الأعباء المعيشية والاجتماعية والصحية الصعبة.

- يجب أن يتم إثبات صعوبة حالته المادية من خلال البحث الاجتماعي.

- ضعف الحالة الاجتماعية والصحية للأسرة.

- يجب أن يكون أحد أفراد الأسرة مريض أو لديه عجز ويحتاج إلى إجراء عملية أو جلسات أو أدوية بتكاليف عالية.

المستندات المطلوبة لحصول المريض أو العاجز على مساعدات نقدية

- يتم تقديم طلب للحصول على المساعدة النقدية من فرع بنك ناصر الاجتماعي الذي يتواجد بالقرب من محل سكن الراغب في الحصول عليها.

- يتم تقديم صور بطاقات الرقم القومي، ويجب أن تكون سارية، كما يتم الاطلاع على الأصل.

- يتم تقديم أصل البحث الاجتماعي معتمد ومختوم.

- كما يتم تقديم أصل تقرير طبي معتمد ومختوم من مستشفى حكومي أو مركز طبي يثبت حالة المرض أو العجز.

- ومن الممكن أن يتم تقديم أصل تقرير طبي معتمد ومختوم من مستشفى خاص في حالة عمليات زرع القواقع أو الكبد أو الكلى، على أن يكون مرفق به تقرير لجنة التأمين الصحي أو المجالس الطبية.