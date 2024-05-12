«فاتحة خير».. فرصة لتمويل المشروعات من بنك ناصر بحد أقصى 200 ألف جنيه

أتاح بنك ناصر الاجتماعي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، فرصة للحصول على تمويل بقيمة 200 ألف جنيه في إطار استراتيجيته لاستحداث مجموعة متنوعة من المبادرات وبرامج التمويل، إذ طرح البنك مُنتجًا جديدًا باسم «فاتحة خير»؛ لتمويل المشروعات المتناهية.

أكّد مصدر مسؤول بالبنك لـ«الوطن»، أن جميع فروع البنك على مستوى الجمهورية، والتي يصل عددها إلى 104 فروع مستعدة لشرح تفاصيل وآليات الحصول على التمويل، موضحًا أن البنك حريصًا على تلبية احتياجات العملاء المختلفة.

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، التفاصيل الكاملة للتمويل الجديد من بنك ناصر، بداية من شروط الحصول عليه والأوراق المطلوبة والسن المسموح.

شروط الحصول على التمويل

- يحق للرجال والسيدات الحصول على التمويل.

- ضرورة أن يكون السن 21 سنة ليس أقل من ذلك.

- يمكن التمويل حتى سن 60 عامًا.

تفاصيل مُهمة بشأن التمويل

- التمويل يأتي تحت مُسمى «فاتحة خير».

- الحد الأدنى للتمويل 4 آلاف جنيه.

- الحد الأقصى للتمويل 200 ألف جنيه.

آليات سداد التمويل

- يتم سداد التمويل على أقساط شهرية.

- مدة التمويل تبدأ من سنة.

- الحد الأقصى لمدة التمويل عامين.

الأوراق المطلوبة للحصول على التمويل

- صورة البطاقة الشخصية.

- عقد إيجار السكن ومحل المشروع.

- إيصال مرافق حديث لمحل السكن ومحل المشروع.

- الرقم التأميني مطبوع.

مشروعات يمولها «فاتحة خير»

- تمويل المشروعات المتناهية المختلفة.

- تمويل المشروعات التجارية ومشروعات إنتاج حيواني.

- تمويل المشروعات الخدمية والصناعية والمشروعات المنزلية.