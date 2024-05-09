بنك ناصر يرعى المؤتمر الدولي لـ«إعلام القاهرة» بـ500 ألف جنيه

أعلن بنك ناصر الاجتماعي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، رعاية المؤتمر العلمي الدولي التاسع والعشرين لكلية الإعلام جامعة القاهرة، تحت عنوان «الإعلام والتحول نحو الاقتصاد الأخضر في ضوء التغيرات البيئية والمناخية»، بمبلغ 500 ألف جنيه، تحول على صندوق الخدمات التعليمية بالكلية.

دعم المؤتمرات العلمية الهادفة

وأكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن مشاركة البنك في المؤتمر تأتي انطلاقا من دوره المجتمعي، وحرصه على دعم المؤتمرات العلمية الهادفة، وسعيه الدائم والمتواصل لتعزيز علاقات التعاون بين البنك ومختلف القطاعات التعليمية، بما يخدم ويدعم القطاع التعليمي، ويعمل على الارتقاء به إلى مستويات أفضل.

تنشيط عملية التثقيف المصرفي

وأوضحت القباج أن البنك يسعي إلى بذل الجهود لتنشيط عملية التثقيف المصرفي والشمول المالي لطلاب الجامعات، باعتباره أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي، من خلال مشاركة البنك في الجلسة الافتتاحية الرئيسية.

وأضافت الوزيرة أن البنك يحرص على الاهتمام بمحوري الصحة والتعليم، باعتبار أنهما أهم سبل النهوض بالدولة وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وانطلاقًا من إيمان البنك بأهمية قطاع التعليم، وتطبيقًا لدور البنك لريادي فى المسئولية المجتمعية، وتحقيقًا لمبادرات البنك المركزي فى الشمول المالي.