بنك ناصر يطرح «فاتحة خير» لتمويل مشروعات متناهية الصغر.. بحد أقصى 200 ألف جنيه

طرح بنك ناصر الاجتماعي منتجا جديدا لتمويل المشروعات المتناهية الصغر باسم «فاتحة خير»، ويستهدف المستفيدين من الجنسين الرجال والسيدات معا من سن 21 حتى 60 عاما، في إطار استراتيجية البنك لاستحداث مجموعة متنوعة من المبادرات وبرامج التمويل بشروط ميسرة للمستفيدين .

وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أنّه انطلاقًا من الدور الذي أنشئ من أجله بنك ناصر الاجتماعي للمساهمة في توفير حياة كريمة لفئات المجتمع كافة، وإيجاد فرص عمل للحد من البطالة، يتم العمل على طرح باقة متنوعة من المنتجات المصرفية بشروط ميسرة تعود بالنفع على المستفيدين.

بيئة داعمة للمشروعات متناهية الصغر

وأوضحت القباج أنّ الحكومة نجحت في إيجاد بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ودعم ريادة الأعمال على المستويات كافة، وتوفير الشق التمويلي، حيث تسعى الحكومة لإيجاد وتوفير طرق مختلفة لتمويل مشرعات الشباب وإيجاد البيئة الداعمة للمشروعات متناهية الصغر، خاصة التي تستهدف المرأة والشباب والفئات الأولى بالرعاية وتحقيق الشمول المالي.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنّ بنك ناصر الاجتماعي يضع سياسة الاستثمار في رأس المال البشري كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، حيث نجح في تقديم المبادرات والمنتجات التي تستهدف تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية.

وفي ذات السياق، أفاد الدكتور محمد عبدالفضيل النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك، بأنّ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تتمتع بإمكانيات هائلة لتحقيق تأثيرات إيجابية طويلة الأجل لتلبية الاحتياجات المُلِحَّة للتنمية، وتعد محركًا أساسيًا لحركة النمو الاقتصادي وإيجاد مزيد من فرص العمل.

وأوضح عبدالفضيل أنّ قيمة تمويل «فاتحة خير» 4 آلاف جنيه كحد أدنى، وتم رفع الحد الأقصى إلى 200 ألف جنيه يتم سدادها على أقساط شهرية، على أن تبدأ مدة التمويل من سنة وبحد أقصى سنتين بعائد متميز عن سوق متناهي الصغر ومستندات ميسرة، عبارة عن صورة البطاقة الشخصية وعقد إيجار السكن ومحل المشروع وإيصال مرافق حديث لمحل السكن ومحل المشروع والرقم التأميني مطبوع.

وأشار عبدالفضيل إلى أنّ «فاتحة خير» يستهدف تمويل المشروعات المتناهية المختلفة والتي تتنوع بين مشروعات تجارية وإنتاج حيواني، إضافة إلى المشروعات الخدمية والصناعية والمشروعات المنزلية.