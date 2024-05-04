ربح شهري 7 آلاف جنيه.. إقبال ملحوظ على شهادة الـ 22% من بنك ناصر

شهدت فروع بنك ناصر الاجتماعي، المنتشرة على مستوى الجمهورية، إقبالاً ملحوظًا على شراء شهادة الـ22%، وذلك بفضل المزايا التي توفرها، والتي تجعلها متميزة عن أي شهادة ادخارية أخرى.

قيمة العائد الشهري

وفق مصادر مُطلعة بالبنك، فإنّ الشهادة بعد أن أعلن عنها البنك، شهدت إقبالاً ملحوظًا، موضحة أن العائد الشهري للشهادة نسبته 22%، لذا فإنّ شراء شهادة بقيمة 400 ألف جنيه، يوفر أكثر من 7 آلاف جنيه شهريًا للعميل.

وشرحت المصادر في حديثها لـ «الوطن»، إمكانية الحصول على هذا العائد الشهري، فعند شراء شهادة ادخارية بقيمة 400 ألف جنيه يتم ضرب هذه القيمة الـ 22%، ويكون الناتج 88 ألف جنيه، وبقسمة هذا الناتج على 12 شهرًا «إجمالي شهور السنة» يكون الناتج 7.333 جنيه.

تقديم أوعية ادخارية متنوعة

وعمل بنك ناصر على التنسيق الكامل مع جميع الفروع على مستوى الجمهورية، والتي يبلغ عددها 104 فروع، على تقديم جميع التيسيرات الخاصة بهذه الشهادة، في إطار خطته للفترة المقبلة، والتي ترتكز على تقديم أوعية ادخارية متنوعة تخدم احتياجات الجمهور المختلفة.