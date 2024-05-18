القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في نهائي أبطال إفريقيا

تتجه الأنظار اليوم السبت، نحو ملعب رادس، لمتابعة اللقاء المرتقب الذي يجمع الأهلي بنظيره الترجي التونسي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الكروي 2023 - 2024.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والترجي في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، ما يجعل جماهير المارد الأحمر تبحث عن القنوات المفتوحة المجانية الناقلة للقاء الحاسم.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تردد القناة المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة الأهلي والترجي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

الوطنية التونسية الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11727 أو 10795

الاستقطاب: أفقي H

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

إي تي في الإثيوبية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11513

الاستقطاب: عمودي V.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

أرينا سبورت الكرواتية

القمر الصناعي: Eutelsat W2

التردد: 11512 أو 11678

معدل الاستقطاب: أفقي H

معامل الترميز: 30000

موعد مباراة الإياب بين الأهلي والترجي التونسي

من المقرر أن يستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة الإياب يوم 25 مايو الجاري، من أجل كشف النقاب عن بطل دوري أبطال إفريقيا 2023 - 2024.

ويسعى الأهلي لحصد النجمة القارية رقم 12 في تاريخه من خلال التتويج بالأميرة السمراء.