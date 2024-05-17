عبير فؤاد تفجر مفاجأة عن مباراة الأهلي والترجي.. ماذا ينتظر معلول ووسام؟

في تمام الساعة العاشرة مساء غد السبت، على ستاد حمادي العقربي الأوليمبي بمدينة رادس، يستعد النادي الأهلي لملاقاه الترجي التونسي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، نحو حلم اللقب الـ12 في تاريخه.

ويسعى النادي الأهلي، لتحقيق أفضل النتائج الإيجابية، لضمان اقتناص البطولة السمراء، وإسعاد جماهيره كما اعتاد في المرات السابقة.

عبير فؤاد تتوقع أحداث مباراة الأهلي والترجي

ومع قتراب موعد المباراة، حذرت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، من خلال «الوطن» بعض اللاعبين، الذي توقعت عدم توفيقهم بسبب انعكاس القمر والمريخ لأبراجهم الفلكية؛ إذ يكونوا عُرضة للإصابة والتشتت، كما توقعت حظوظ بعض اللاعبين على الجانب الآخر، متنبأة بتهديفهم خلال المباراة.

وتوقعت عبير فؤاد تألق اللاعب إمام عاشور، وحارس المرمى مصطفى شوبير، خلال المباراة، «لأنهم برج الحوت، الاتنين عندهم تكتيك كويس وتخطيط لكل حركة بيعملوها، وهيكونوا فعلا ملهمين للحركة الصح والتصرف الصح».

كما توقعت خبيرة الأبراج، تهديف كل من محمد عبدالمنعم ومحمد هاني: «الحظ مع برج الدلو بكرة من بعد 7 مساءً»

تحذير لـ علي معلول ووسام أبو علي

وحذرت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، اللاعبين وسام أبو علي وعلي معلول، مؤكدة أنهما عُرضة للتشتت وعدم التركيز خلال المباراة: «برج الجدي، وللأسف لازم ياخدوا بالهم لأن القمر والمريخ معاكس معاهم، هيكونوا مشتتين ومش مركزين، ومش في أفضل حالاتهم».

وتوقعت عبير فؤاد إصابة اللاعب أكرم توفيق: «للأسف برج عقرب مُعرض للإصابة البدنية».