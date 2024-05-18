محافظ كفر الشيخ: تنفيذ 95% من الأعمال الإنشائية لمحكمة الرياض الجديدة

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تنفيذ 95% من الأعمال الإنشائية بمحكمة الرياض الجديدة، بتكلفة 100 مليون جنيه، تتضمن 5 طوابق، بالإضافة إلى الخدمات، حيث تم الانتهاء من أعمال الإنشاءات، وجارٍ الانتهاء من التشطيبات.

إنشاء محكمة الرياض الجديدة

وقال المحافظ إنّ العمل جارٍ لاستكمال أعمال التنفيذ طبقاً للخطة والجدول الزمني المحدد في إنشاء محكمة الرياض الجديدة، والتي تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة القضائية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنّ المحكمة الجديدة خطوة تنموية متميزة للقضاء والتقاضي، وتسريع إجراءات التقاضي، وتوفير العدالة الناجزة للمواطنين، وتتميز محكمة الرياض الجديدة بتصميمها الحديث وتجهيزاتها المتطورة، حيث تتضمن قاعات محاكم واسعة ومهيأة لاستقبال المواطنين، بالإضافة إلى مكاتب للقضاة وأعضاء النيابة العامة، ومرافق أخرى لخدمة المتقاضين.

توفير الخدمات اللازمة للمواطنين

وأكد المحافظ ضرورة توفير كافة الخدمات اللازمة للمواطنين في محكمة الرياض الجديدة، بما في ذلك توفير ساحة لانتظار السيارات، وخدمات الإنترنت، وخدمات الترجمة الفورية، وغيرها من الخدمات التي تسهل على المواطنين الحصول على حقوقهم في ظل الجمهورية الجديدة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.