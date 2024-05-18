الهيئة القبطية الإنجيلية تعلن حاجتها لشغل بعض الوظائف.. اعرف الشروط

أعلنت الهئية القبطية الإنجيلية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حاجتها لشغل عدد من الوظائف لخريجي البكالوريوس أو ليسانس، وذلك عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، في عدة محافظات.

وظائف الهيئة القبطية الإنجيلية

وأوضحت الهيئة الإنجيلية أن المهام الرئيسية للوظائف هي:

- تعريف العملاء بنشاط التمويل المتناهي الصغر الذي تنفذه الهيئة وبناء علاقات اجتماعية قوية معهم لاكتشاف احتياجاتهم.

- التعاون مع العملاء في إعداد دراسات جدوى لهم لمعرفة قيمة التمويل المناسب لكل عميل.

- متابعة سداد أقساط التمويل مع العملاء أولاً بأول.

- وضع خطة شهرية للتسويق والترويج لبرنامج تمويل المشروعات المتناهية الصغر بمناطق عمله واقتراح مناطق توسع جديدة للنشاط.

شروط الوظائف

وبينت الهيئة أن الخبرات والمهارات المطلوبة هي الحصول على بكالوريوس أو ليسانس (لا يشُترط تخصص معين ويفُضل حديثي التخرج)، القدرة على العمل الميداني، مهارات البيع والإقناع، مهارة التواصل، القدرة على المتابعة.

وأشارت إلى أن الوظائف متوفرة بمكاتب الهئية القبطية الإنجيلية في القاهرة، الجيـزة، القلـيوبية، المنـوفيـة، بني سويف، المنيا، أسيوط، سـوهاج، نجع حمادي.

وأضافت أن الوظائف تتضمن المميزات التالية: راتب شهري، عمولات، بدلات، مساهمة في المواصلات، راتب شهر منحة كل سنة طبقا لتقييم الاداء، تأمين اجتماعي، تأمين صحي، تأمين على الحياة، ويمكن التقديم على الوظائف من هنا .