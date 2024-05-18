«المرشدين السياحيين»: 90% من زائري مصر يفضلون الذهاب إلى الغردقة 

علّق بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، على اختيار موقع «تريب أدفايزر» السياحي العالمي، مدينة الغردقة كثالث أفضل وجهة سياحية عالميا من بين 8 ملايين وجهة.

وقال «أبو طالب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي وجومانا ماهر، إنّ الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالبنية التحتية في الغردقة حتى يكون لديها المزيد من أماكن الخروج والتنزه بالإضافة إلى المراجعات على الأنشطة السياحية.

%90 من زائري مصر يفضلون الذهاب إلى الغردقة

وأضاف: «هذا الاختيار مسؤولية كبيرة جدا، لأنها تراجع كل تعليقات السياح والزائرين، ويمكن أن نقول إن 90% من زائري مصر الأجانب يفضلون الذهاب إلى الغردقة لأنها تتمتع بالمقومات الطبيعية التي حبانا بها الله».

وتابع: «نقدم التسهيلات والشركات تقوم بدورها فيما يتعلق بنقل السياح، والغردقة تنمو نموا سياحيا مميزا للغاية رغم المشكلات في مصر وخارجها وفي كل العالم، كما أن الغردقة توجد وظائف لكل المصريين من مختلف المحافظات».