أسباب اختيار الغردقة ضمن أفضل الوجهات السياحية في العالم

كشف محمد عيد، خبير التسويق السياحي بالبحر الأحمر، أن اختيار موقع TripAdvisor، أحد أشهر المواقع السياحية المتخصصة في العالم، للغردقة ضمن أفضل الوجهات الطبيعية التي يمكن زيارتها في العالم جاء نتيجة لما تضمه من مقومات سياحية وطبيعية وإمكانيات مادية وبشرية هائلة.

الغردقة أفضل وجهة سياحية في العالم

وقال خبير التسويق السياحي في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك عدة أسباب وراء اختيار الغردقة ضمن أفضل الوجهات السياحية في العالم، حيث جاءت في الترتيب الثالث من بين 8 ملايين وجهة مرشحة، بينها أنها تمتلك مقومات سياحية وطبيعية ومادية وإمكانيات بشرية هائلة، وأكثر من 170 فندقا ومنتجعا سياحيا من الجونة شمالا حتى سهل حشيش جنوبا.

جزر بحرية رائعة

ويوجد بالغردقة مطار دولي مصمم على مستوى يضاهي مطارات أوروبا، بالإضافة إلى شواطئ خلابة وأفضل مواقع الغوص وجزر بحرية لممارسة الأنشطة البحرية، مثل الغطس والسنوركل وركوب الأمواج والألعاب المائية المتنوعة.

أكبر مدينة ملاهي في الغردقة

كما تضم المدينة الساحلية أماكن سياحية ومزارات عالمية، منها متحف الغردقة ومتحف الرمال ومتحف أكواريوم وعدد من المماشي السياحية ومارينا السياحي ومارينا اليخوت وأكبر مدينة ملاهي مائية، بالإضافة إلى شبكة طرق ممهدة تربط بين المطار والفنادق والمعالم السياحية، وكذلك موارد بشرية مدربة في التعامل مع السائحين.